巴拿馬籍貨輪船難 13名船員獲救

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1艘巴拿馬籍貨輪今天在高雄港外海發生船難，13名印尼籍船員由內政部空中勤務總隊及空軍海鷗直升機吊掛救援，送往行政院海岸巡防署高雄第五海巡隊安置。

第五海巡隊表示，13名船員吊掛送隊部安置，都平安獲妥善照料。1060114

(中央社)