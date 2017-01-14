新北消防競技大賽 朱立倫鳴槍開賽

為慶祝消防節，新北市消防局14日舉辦「106年度新北119消防節暨消防人員競技大賽」，由市長朱立倫鳴槍開賽。救火弟兄與眷屬參加園遊會闖關遊戲，熱鬧溫馨。朱立倫（左3）也親自示範輕食製作。（新北市消防局提供）中央社記者林長順傳真 106年1月14日

為慶祝消防節，新北市消防局今天舉辦「106年度新北119消防節暨消防人員競技大賽」，由市長朱立倫鳴槍開賽。救火弟兄與眷屬參加園遊會闖關遊戲，熱鬧溫馨。

新北市消防局中午在二重疏洪道中央運動公園舉辦「106年度新北119消防節暨消防人員競技大賽」，活動由朱立倫主持，並為新北市首次消防人員競技大賽鳴槍開賽，同時邀請藝人林葦茹擔任106年消防大使，為這一年一度的盛事揭開序幕。

消防局指出，新北市過去一年不僅於六都災害防救業務訪評、消防業務評鑑及防救災演習均榮獲全國第1名殊榮，創下6連霸傲人紀錄，也在防災、減災及救災工作上屢有建樹，朱立倫感謝平時默默付出的消防、義消、婦宣、志工及民間團體，肯定大家的一年來的辛勞付出。

這次是新北首次消防競技大賽，參考國內外各種消防競賽活動，結合消防人員應具備的各項救災技能，包括個人救災戰技、消防車操及水兵橫渡救援等，除展現消防人員救災時團隊合作精神及堅實救災能力，更宣示新北市政府為守護這塊土地安全的決心。

此外，這次活動以「消防大家庭」概念，加入時下流行的「野餐」元素，由朱立倫親自示範輕食製作，並邀集平時因工作繁忙而彼此相聚時間較少的消防眷屬們一同參與園遊會，進行各項消防與廉政闖關遊戲，讓民眾在活動中認識消防工作及平時防災準備。

同時，為增添活動豐富性，今年也合併辦理「表揚消防、義消楷模及各績優人員」、「婦宣隊成立17週年慶」、「119消防節宣導活動」及「消防家庭日」，希望藉此促進消防團隊融合發展。1060114

(中央社)