地鐵外吸菸 瑞典看板咳嗽給你看

瑞典戒菸廣告希望吸菸者能對自己的習慣三思而後行，在斯德哥爾摩地鐵站外裝設互動式廣告板，當吸菸者經過時，螢幕中的人會朝他們咳嗽。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，乍看之下，螢幕上單純只是張模特兒照片，但拿著點燃的香菸走過，照片中的男子開始咳嗽，顯然是討厭菸味。

男子在廣告中說：「我們是瑞典藥廠Hjartat。我們的任務是幫助你活得長壽又健康。這就是我們在這裡的原因，剛好在新年期間幫助你建立新的健康習慣。」

螢幕畫面再度轉換，出現的是藥廠Apotek Hjartat協助癮君子戒菸的各種產品。

瑞典廣告公司Akestam Holst將煙霧偵測器裝到數位廣告螢幕中，因此產生這種互動式效果。他們在斯德哥爾摩經常有人吸菸的地點，也就是奧登普蘭廣場（Odenplan）放置看板。

這家廣告公司拍到吸菸者不同的反應，有些人表現出驚訝的樣子，有些人則一笑置之。這支影片放到網路上後，已獲得許多人分享。（譯者：中央社陳昱婷）1060114

(中央社)