陸漢語拼音之父周有光逝 享壽112歲

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據陸港媒體報導，外界尊稱為「漢語拼音之父」的大陸語言學家周有光14日去世，享嵩壽112歲。

澎湃新聞報導，周有光去世的消息，後浪出版公司和人民文學出版社皆予以確認。

周有光生於清光緒31年（西元1906年）。鳳凰文化報導，周有光就在昨天剛剛過了112歲生日。

周有光是作家沈從文的連襟，妻子張允和為「張家四姐妹」（合肥四姊妹）中的二姐。

鳳凰文化報導，周有光的一生分幾個階段：50歲以前是銀行家；50歲到85歲，是語言文字學家，精力都傾注在語言文學領域；85歲以後，是思想家。

根據百度百科，在抗日戰爭期間，周有光曾在國民政府經濟部農本局任重慶辦事處副主任，主管四川省合作金庫。

據中新網先前報導，周有光1955年從上海去北京參與文字改革會議，結束後就決定留在北京，改行語文。由於參加制訂漢語拼音方案、參與設計、推廣漢語拼音體系，周有光被不少人尊稱為「漢語拼音之父」。1060114

(中央社)