表揚優秀員工 深圳董事長跪地洗腳

中國大陸深圳一家養生公司13日舉行的年會上，董事長帶領管理團隊跪在地上，親自為優秀員工洗腳。新聞引發熱議，有網友說，還是給現金實在。

綜合新浪網及環球網報導，這些員工平常就是為顧客洗腳養生。在13日的年會上，養生公司董事長汪朝田帶領管理團隊跪在地上，為獲得「匠人獎」的優秀員工洗腳，有的員工感動得哭了。

部分網友批評這是作秀。但也有人認為，因為營業性質是養生會所，洗腳本身並不奇怪，老闆這樣做能鼓勵員工知道這個工作值得尊重。1060114

(中央社)