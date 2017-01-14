中信兄弟蔣智賢4將 與球迷一同路跑

中信兄弟球員(左起)張正偉、陳琥、王勝偉與蔣智賢與球迷一同路跑。(中信兄弟提供)

tokuyo 中信兄弟於2017年1月14日聯合舉辦台灣職棒史上第一場路跑賽活動已圓滿閉幕。本次活動場地選在中信兄弟主場「台中洲際棒球場」周邊舉行，就是希望號召全台百萬象迷一同「跑」起來。

球迷們平時都只能透過到比賽現場或大螢幕幫支持的球員們加油，這次2017 Running Go路跑活動特別回饋球迷，邀請到蔣智賢、張正偉、王勝偉、陳琥等四位王牌明星球員與球迷們有更近距離的互動，不但在四個特別設置的「一日棒球體驗區」親自指導球迷們正確的投球、守備、擊球、跑壘姿勢，還加碼送出熱騰騰的親筆簽名球，讓球迷們可謂是有吃又有拿，感到非常的熱血興奮。

而路跑當天也邀請到最熱情的Passion Sisters幫參加的球迷加油打氣。跑完9K的終點線上，有好幾位幸運的球迷得到了Passion Sisters親自幫他們掛上完賽獎牌的殊榮。看著球迷們奮力奔跑回來，掛上獎牌時的喜悅，也是這場活動最寶貴的畫面。

這次路跑賽事周邊，安排了許多代表台中的小吃攤位，讓球迷們路跑完後還能夠就近補充體力，也是主辦單位體貼球迷的設計。現場除了飲食攤位外，主辦單位之一的tokuyo也提供聯名商品的加價購，推出由咖啡紗製成防汗臭味的高品質tokuyo x 中信兄弟聯名款帽T、球衣、跑衣等，讓喜愛中信兄弟的球迷們可以趁著過年前添購新衣，男女老少款式齊全，還能得到最超值的優惠折扣。

(中時電子報)