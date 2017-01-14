林承飛薪資確定 薪水漲幅超過200％

Lamigo林承飛(左)，年僅19歲卻在場上展現大將之風。（中時資料照 季志翔攝）

年僅19歲的Lamigo桃猿內野手林承飛，今合約正式確認，從新人合約的5萬元，去年站穩一軍7萬元，確定今年升至16萬元，薪水漲幅超過200％，林承飛今參與球隊春訓，他回應，相當開心，很感謝球團的肯定。

林承飛前年以高中生野手最高簽約金400萬加盟猿隊，去年順利補足球隊的游擊大關，還一舉拿下最佳10人游擊手獎項，今年談薪也備受矚目，今領隊劉玠廷確定，以月薪16萬元的一年合約續約。

林承飛說，很開心打出來的成績有反映在薪資上面，也期盼今年能夠繼續打出佳績，挑戰明年突破20萬元大關。

對於新球季的目標，林承飛表示，自己還有很多需要進步的地方，期望新球季能夠降低被三振率，至於實質目標，看春訓調整會在設定；是否挑戰金手套獎項，他說，就是順其自然，努力表現。

(中時電子報)