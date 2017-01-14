春安19日起跑 苗警小小警車一同宣傳

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小朋友戴好安全帽騎乘小小警車，模樣超萌！（黎薇攝）

現場提供10部小小警車讓小朋友騎乘，學習騎車要戴安全帽及相關交通規則。（黎薇攝）

龍德家商啦啦隊帶來勁歌熱舞，宣導反毒、反詐騙等。（黎薇攝）

農曆春節將至，苗栗縣春安工作將於19日起跑，縣府警察局加強重要節日安全維護工作，針對治安平穩、交通順暢、服務熱心三大主軸，上午在竹南運動公園擴大宣導。

為協助小朋友認知交通常識，現場提供10部小小警車讓小朋友騎乘，學習騎車要戴安全帽及相關交通規則，模樣相當可愛。

另有模擬酒醉眼鏡、戰警人偶、指紋捺印等體驗，向民眾宣導酒後不開車、拒絕毒品、反詐騙等觀念，頭份警分局則發放免費1元福袋與春聯揮毫，雖然天氣濕冷，民眾參與十分踴躍。

現警局長金浩明表示，春節連假期間民眾舉家外出旅遊或返鄉，有需要可申請舉家外出住居安全維護，提領大筆現金也能申請護鈔服務，也提民眾詐騙手法層出不窮，要提高警覺保障財產安全，開心迎接新年。

(中時)