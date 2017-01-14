女星拍《肉蒲團》一戰成名 身價漲購豪宅跑車

藍燕昔主演《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，讓她聲名大噪。(圖/藍燕微博)

大陸女星藍燕，昔因主演3D三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》聲名大噪，其中最讓人印象深刻的就是高超的性愛姿勢，也讓她身價水漲船高，接連購入豪宅和跑車，儼然變成小富婆。

根據香港《壹週刊》報導，《3D肉蒲團之極樂寶鑑》港台票房創下佳績，也讓藍燕在大陸知名度大大提升，不僅一場商演可賺進約247萬台幣，拍一部戲片酬更超過400萬台幣，對理財自有一套方法的她，不僅從套房投資到獨棟別墅，甚至裝修完再賣出去，行情一夕間就翻個四、五倍，這也讓偏愛旅行她，順勢購入跑車到處趴趴走。

事業得意的她，愛情自然也備受各界關注，藍燕自爆目前有兩個人同時追求，其中一位還是大陸某企業大老闆，不過看過太多老公破產還要老婆幫忙還債的例子，因此讓她變成不是輕易「婚」頭的人。

(中時電子報)