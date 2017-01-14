郝龍斌參加眷村年菜活動 盼大家支持重返執政

國民黨副主席郝龍斌14日至新竹市，參加「眷村年菜好味道」活動，與在場眷村媽媽握手寒暄，許多支持者紛紛搶著拍照、合影，引起一陣騷動，他也都來者不拒，隨後在上台致詞，表示眷村長輩們，是支持國民黨最大的力量，盼大家多多支持，讓他帶領國民黨重返執政。

郝龍斌還說，自己從小在眷村長大，看到這些熟悉菜餚，非常感動，是記憶中難忘的味道，而眷村文化更是台灣特色文化之一，這次來新竹市，出席眷村年菜好味道活動，除了向大家請安、問好，也向各位眷村長輩致敬，感謝大家一直支持國民黨。

在國民黨新竹市議員們陪同下，他也在台上獻唱「歡樂年華」，許多民眾趕緊拿起手機捕捉難得畫面。之後有媒體詢問，傳出前國民黨副主席詹啟賢，有意參選下屆黨主席，對此他表示沒有聽說過，「重要的不是誰支持誰，而是爭取到多少人的支持」，今見到大家都很支持他，自己也相當高興。

另外他父親郝柏村，為讓他更了解黃復興，從辛亥革命推翻滿清、建立中華民國，到黃埔建軍等歷史淵源、由來及重要性，特地整理手寫成《黃復興黨部的源流》讓他閱讀。他說，自己本身就在眷村長大，與其黨部成有著深厚情感，不是因為選舉才爭取支持，而是這大家庭的一份子，也是大家認同他的原因。

接下來有何大算？他認為，選舉最重要就是多接觸支持者，多方傾聽、深入了解大家的問題，並透過傾聽，把國民黨的方向及路線，得到大多數者的認同，爭取勝選。

(中時)