不必跟我說！蔡英文談一例一休：去跟老闆講嘛

蔡英文在機上與媒體寒暄，意外談及一例一休話題。（中央社）

總統蔡英文在當地時間13日從薩爾瓦多要飛往美國舊金山過境時，在機上與媒體寒暄，談到一例一休話題時，她感嘆地說政府公親變事主，勞方應該要跟老闆溝通才是。

蔡英文前往記者區時，先是提到機上播放的《BJ有喜》和《走音天后》很好看，她也表示心情還不錯。隨後，蔡英文看到有媒體仍拿著攝影機，於是問對方，應該可以收起來了吧？記者開玩笑以「所以我們真的需要一例一休啊」回應。

對此，蔡英文認為，媒體不必跟她說，而是應該去跟老闆講；小英認為現今的台灣正是如此，勞方只去跟政府抗議，卻不自己跟資方溝通，使得政府公親變事主。

(中時電子報)