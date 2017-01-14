辦桌加捐款 九太科技與天使兒童村助偏鄉童

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辦桌加捐款九太科技與中華天使兒童村寒冬送暖助偏鄉學童！現場並有精采的表演節目，陪伴孩子歡度周末。（陳世宗翻攝）

九太科技與中華天使兒童村日前捐贈善款予和平區博愛國小及東勢區石角國小，合計約48萬元，除幫助提升學校營養午餐設備，也讓孩子免費學習小提琴；14日九太科技公司更將員工尾牙移師至博愛國小舉行，讓當地學童一同參與，台中市副市長林依瑩受邀出席，感謝民間企業團體對教育的付出，並希望號召更多人投入關懷偏鄉學校資源。

教育局指出，九太科技公司員工約150人，今日集結在和平區博愛國小舉辦尾牙，請來總舖師辦桌設宴，包括台中市副市長林依瑩、立法委員高金素梅均到場共襄盛舉，現場並有精采的表演節目，陪伴孩子歡度周末。

林依瑩表示，市府長期致力於提升偏鄉學校的教育資源，感謝民間企業與團體與市府一起努力，提供偏鄉的孩子更多資源，希望今日的活動，能夠號召更多人投入關懷偏鄉教育，市府也會持續努力，均衡城鄉發展。

教育局表示，九太科技股份有限公司長年資助偏鄉學校，這次共捐贈40萬元予和平區博愛國小，另外，中華天使兒童村協會則捐贈8萬元予東勢區石角國小，除幫助提升學校營養午餐設備，也讓孩子免費學習小提琴，期盼藉此拋磚引玉，邀社會各界積極關懷偏鄉學校資源。

(中時)