台電尖山電廠圍爐 清寒老人提前過年

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農曆春節將屆，台電澎湖尖山發電廠繼帶著獨居長者採買年貨後，14日再度邀請轄區村里近200位獨居與清寒老人提前圍爐團聚，讓獨居老人們提前過個溫馨好年。中央社 106年1月14日

農曆春節將屆，台電澎湖尖山發電廠繼帶著獨居長者採買年貨後，今天再度邀請轄區村里近200位獨居與清寒老人提前圍爐團聚，讓獨居老人們提前過個溫馨好年。

台電尖山電廠今天在廠區電力展示館舉辦「離島關懷獨居清寒長者圍爐餐會」公益活動，席開24桌，以專車接送轄區近200位獨居和清寒老人一起圍爐，提前歡度春節，共享年味美食，現場並有澎湖醫院為獨老作健檢與健康諮詢。

澎湖縣長陳光復、立委楊曜、議長劉陳昭玲等人對台電長年在澎湖除供電穩定用電無虞外，並定期辦理淨灘、整理環境、獎助學金、採購年貨等敦親睦鄰的公益工作，更是有目共睹，給予肯定，也期盼在2025年非核家園入法後，能加強澎湖再生能源的推動。

台電總經理鍾炳利盛讚澎湖是個好所在，台電會與地方合作，一起讓澎湖發光發亮，讓各界看到澎湖是一個非常好的地方，對澎湖電廠的用心，表示慰勉。1060114

(中央社)