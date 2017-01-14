索尼高球賽差兩桿 潘政琮新年首戰淘汰

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台灣高球選手潘政琮在索尼公開賽（Sony Open in Hawaii）次輪打出68桿，可惜兩輪合計139桿，未能將排名往前推到晉級線內，西元2017年首戰只能以2桿之差遭淘汰。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）總獎金600萬美元（約新台幣1億8963萬元）的索尼公開賽，當地時間12日起在夏威夷檀香山進行4回合共72洞賽事。

潘政琮首輪打出2鳥、3柏忌的71桿，次輪打出3鳥1柏忌的68桿，兩輪合計低於標準桿1桿的139桿，排名上升，可惜仍以2桿之差未能跨越晉級線。

美國選手湯瑪斯（Justin Thomas）首輪打出8鳥、2鷹、1柏忌的59桿位居領先，次輪他打7鳥、1鷹、3柏忌的64桿，以兩輪合計低於標準桿17桿的123桿持續領先。

湯瑪斯首輪打出59桿，成為第7位在美巡賽打出低於60桿成績的選手，也是繼唯一兩度在美巡賽打出低於60桿成績的福瑞克（Jim Furyk）後，首位在有吞柏忌情況下，還能繳出單輪低於60桿的選手。1060114

(中央社)