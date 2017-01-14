友善吃海鮮 台博館辦永續年菜博覽會
年關將近，年夜菜總少不了美味的海鮮料理，但海洋資源愈來愈稀缺，為讓海洋資源永續發展，國立台灣博物館今（14）舉辦「2017永續年菜博覽會」，推廣責任漁業指標RFI，以指標上的分數，教導民眾判讀水產品資源回復力，選購更明確安心。
《科學》（Science）期刊曾指出，2048年人類將面臨無魚可吃的命運。多年來有關單位不斷致力於漁業資源永續，而台博館去年推出「永續年夜飯」活動受到迴響，今年再舉辦年菜博覽會，並推廣RFI，來鼓勵民眾選擇友善環境的海洋食材。
此次博覽會邀請中華日式料理發展協會主廚發表永續食譜，並現場料理，如烏魚火鍋、透抽鐵炮壽司等，責任漁業指標創辦人徐承堉指出，烏魚是低階魚類，透抽則是繁殖速度快，數量也多，都是符合永續發展的水產品。
中研院生物多樣性研究中心執行長邵廣昭表示，根據聯合國最新統計，全球有31億人口與海洋有關，其中甚至有高達5億人仰賴海洋資源生存，但受到氣候變遷、人類汙染等原因，導致海洋遭受浩劫，希望大家認識海洋，不是只有在餐桌上，也期盼海洋資源永續，讓下一代還能享用到美味的海鮮。
(中時)
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