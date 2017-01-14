直播》國家年金改革委員會 國是會議東區場次

我要評比

總統府國家年金改革委員會 國是會議分區會議

總統府國家年金改革委員會規劃召開國是會議，分兩階段進行，包括第一階段的分區會議及第二階段的全國大會，經由充分表達意見與評估各項可行改革方案，以利各權責部會據以研提修法草案送立法院審議，完成改革工作。

第一階段訂於本（105）年12月31日、106年1月7、8及14日分別召開北、中、南、東4場分區會議，會議相關資料及會議紀錄均公開於網站，開會期間並將全程網路直播。詳細時間、地點、參與人員及議程規劃等資訊，請詳「總統府國家年金改革委員會分區會議辦理計畫」。

(中時電子報)