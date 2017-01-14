去年打1場就「跳電」 中職今年不去羅東了

中職去年7月重返羅東棒球場，由中信兄弟迎戰統一獅，比賽到6局下時，因為電力供應問題，現場一片漆黑，比賽一度被迫暫停，等待期間球迷舉起手機燈光，由啦啦隊帶動唱，現場彷彿演唱會。（中央社資料照）

羅東棒球場，相隔5年重返中職，結果6局下半發生燈柱斷電。(中時資料照)

中職4隊正在著手安排今年主場賽事，雖還沒完全喬定，但羅東棒球場去年只打1場就發生夜間照明「跳電」，讓4隊不願把該球場排入主場。

中職去年7月重返羅東棒球場，由中信兄弟擔任主場迎戰統一獅，雖觀眾進場了5千多人，但球場狀況不僅不理想，還發生跳電意外造成比賽一度中斷。4隊日前召開領隊會議，沒有任何球隊將主場安排在羅東棒球場的意願。

(中時電子報)