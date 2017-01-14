桃猿洋投確定一人 續約賽格威將打台日交流賽

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洋投賽格威確定與桃猿隊續約。(中時資料照 黃國峰攝）

Lamigo桃猿目前積極尋覓洋投，目前確定與去年831大限留下的洋投賽格威續約，領隊劉玠廷表示，目前確定簽下賽格威，台日交流賽，賽格威也會成為桃猿隊的洋投代表。

賽格威去年831大限加盟猿隊，出賽8場留下3勝1負，自責分率4.11，今年確定與球團續約，劉玠廷說，去年球季初洋將表現不太順，今年記取教訓，賽格威預計農曆年前報到，也會前往參與台日交流賽。

至於另外兩位洋投，劉玠廷指出，目前都還還在洽談當中，近幾年曾經加盟的洋投，也都有可能回鍋。

(中時電子報)