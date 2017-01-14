淡水輕軌鷹架倒塌 無人員傷亡

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新北市淡水輕軌今下午1時許，發生鷹架倒塌事件。（葉書宏翻攝）

淡水區淡金路201號對面輕軌鷹架，疑因風大突然倒塌。（葉書宏翻攝）

所幸當時無人車經過，未有人員傷亡。（葉書宏翻攝）

鷹架占據淡金路（往淡水方向）內側車道。（葉書宏翻攝）

警方獲報到場紓解交通，所幸半小時後由捷運局排除。（葉書宏翻攝）

新北市淡水輕軌今下午1時許，發生鷹架倒塌事件，淡水區淡金路201號對面輕軌鷹架，疑因風大突然倒塌，所幸當時無人車經過，未有人員傷亡。鷹架占據淡金路（往淡水方向）內側車道，警方獲報到場紓解交通，所幸半小時後由捷運局排除，道路恢復順暢。

捷運局初步了解，倒塌當時並無施工，有可能上午整地時怪手造成鷹架結構不穩，下午時，風勢增強才造成鷹架倒塌，由於現場並無監視器，詳細倒塌原因正進一步釐清中。

(中時)