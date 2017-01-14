媒體需要一例一休 蔡英文：你們要自立自強

蔡英文在飛機上與記者閒聊。

莫健接機。

莫健接機。

蔡英文總統13日結束中美洲行程，往美國舊金山過境。總統在機上與媒體簡單閒聊時，媒體開玩笑抱怨，行程太多，需要一例一休。蔡英文無奈說，「你們要跟你老闆說，台灣就是這樣，勞方不自己去跟資方說，都跟政府抗議，政府公親變事主，你們要自立自強啊。」

蔡英文結束中美洲訪問最後一站薩爾瓦多，過境舊金山。往舊金山途中的飛機上，飛機起飛前，蔡英文突然走到媒體艙區短暫閒聊，媒體都嚇一跳。

大家問總統，飛機上都在做什麼？蔡英文說，BJ單身日記的續集（BJ有喜）很好看，「你們等一下可以看」，另外是梅莉史翠普主演的「走音天后」。媒體問她現在心情很好如何？蔡總統說「不錯啊」。

蔡英文看到大家都把攝影機拿起來，連忙說，「可以收起來了吧？」；媒體接著問「所以我們真的需要一例一休啊」，蔡英文回說，「那你不必跟我說啊，你去跟你老闆說嘛，台灣就是這樣，勞方都不自己去跟資方說，就是來跟政府抗議，政府公親變事主，就變成這樣，你們要自立自強啊」。

(中時)