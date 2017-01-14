洪秀柱：與蔡總統同天抵舊金山 是巧合
國民黨黨主席洪秀柱今晚抵達舊金山，受到僑胞歡迎。媒體詢問為何與蔡英文總統同日抵達舊金山，前後相差不到2小時，她表示，來美行程早已訂好，絕對不是拼場。
洪秀柱說，蔡英文總統是國家元首，不管你是否喜歡她，只要她走出國門，就代表中華民國。身為國民，我們都希望蔡總統所到之處受到最高規格的禮遇。
對於2018年競選國民黨黨主席有5名，洪秀柱說，這是國民黨少有的形式。正面來說，有競爭才有進步，個人把自己的論述說清楚，是個好事情。但每一個人心中都有了解到競爭不是鬥爭，透過民主的程序，抒發自己理念，反而可以凝聚黨內共識，加強團結力量。如果每個人都有君子風範，就不用擔心了。
這次是洪秀柱出任國民黨黨主席以來首次訪美，主要目的是為了募集款項，緩解國民黨黨產危機。她說，效法國父孫中山先生親自到美奔波募款。
洪秀柱在舊金山機場受到僑胞熱烈歡迎，她的行程包括拜會舊金山傳統僑社，發表演說及晚宴。她將於1月16日離開舊金山轉赴芝加哥，休士頓，洛杉磯等城市訪問。1060114
(中央社)
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