駐西班牙代表處配合馬德里旅展辦說明會

駐西班牙代表處應交通部觀光局委託辦理「2017年馬德里國際旅展」（FITUR）新聞文宣專案，已於當地時間12日中午邀請此間媒體友人舉行說明餐會。（駐西班牙代表處提供）中央社 106年1月14日

駐西班牙代表處應交通部觀光局委託辦理「2017年馬德里國際旅展」（FITUR）新聞文宣專案，已於當地時間12日中午邀請此間媒體友人舉行說明餐會。

計有西班牙「愛斐通訊社」（EFE）、「ABC日報」（ABC）、「東北亞事務電子報」（Asia Northeast）、「拉丁報導」（Latin Report）、「經濟學人」（ElEconomista）、「環保旅遊」（Ecoturismo）、「女人的一千個主意」（Mil Ideas Mujer）、「旅遊雜誌」（Viajar）等媒體負責人及記者，以及「西班牙觀光部」新聞公關處顧問李維羅（Francisco Rivero）、「宏觀電視」駐西班牙特派員張以利、中華航空西班牙代理、僑營大中華旅行社代表等計15人出席，場面熱絡。

駐西班牙代表柯森耀首先向在座媒體友人說明參加「2017年馬德里國際旅展」的目的，期盼藉此名列歐洲三大觀光旅展的活動向西國民眾及參展各國人士介紹中華民國。

柯森耀期待並歡迎西國民眾造訪台灣，並邀請在座媒體記者於18日馬德里國際旅展開幕日至22日為期5天展期間，前往台灣館攤位參觀。

駐處另安排台商經營的大中華旅行社負責人及中華航空駐西班牙業務代理向在場媒體友人說明訪台各項套裝行程及航班資訊，另配合播放西文版國情簡介、交通部觀光局觀光文宣短片，並提供與會媒體記者最新國情文宣資料、各項台灣觀光旅遊資訊摺頁、地圖及精美紀念品及手提袋等。

會場並備有鳳梨酥等台式點心、台北101大樓模型、布袋戲偶，以及由駐處同仁親自示範書法為在場友人書寫中文姓名，洽請媒體友人為台灣撰文報導，活動歷時約3小時圓滿結束。1060114

(中央社)