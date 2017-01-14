駐西班牙代表處配合馬德里旅展辦說明會
駐西班牙代表處應交通部觀光局委託辦理「2017年馬德里國際旅展」（FITUR）新聞文宣專案，已於當地時間12日中午邀請此間媒體友人舉行說明餐會。
計有西班牙「愛斐通訊社」（EFE）、「ABC日報」（ABC）、「東北亞事務電子報」（Asia Northeast）、「拉丁報導」（Latin Report）、「經濟學人」（ElEconomista）、「環保旅遊」（Ecoturismo）、「女人的一千個主意」（Mil Ideas Mujer）、「旅遊雜誌」（Viajar）等媒體負責人及記者，以及「西班牙觀光部」新聞公關處顧問李維羅（Francisco Rivero）、「宏觀電視」駐西班牙特派員張以利、中華航空西班牙代理、僑營大中華旅行社代表等計15人出席，場面熱絡。
駐西班牙代表柯森耀首先向在座媒體友人說明參加「2017年馬德里國際旅展」的目的，期盼藉此名列歐洲三大觀光旅展的活動向西國民眾及參展各國人士介紹中華民國。
柯森耀期待並歡迎西國民眾造訪台灣，並邀請在座媒體記者於18日馬德里國際旅展開幕日至22日為期5天展期間，前往台灣館攤位參觀。
駐處另安排台商經營的大中華旅行社負責人及中華航空駐西班牙業務代理向在場媒體友人說明訪台各項套裝行程及航班資訊，另配合播放西文版國情簡介、交通部觀光局觀光文宣短片，並提供與會媒體記者最新國情文宣資料、各項台灣觀光旅遊資訊摺頁、地圖及精美紀念品及手提袋等。
會場並備有鳳梨酥等台式點心、台北101大樓模型、布袋戲偶，以及由駐處同仁親自示範書法為在場友人書寫中文姓名，洽請媒體友人為台灣撰文報導，活動歷時約3小時圓滿結束。1060114
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。