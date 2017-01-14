美商希捷硬碟關蘇州廠 裁2千人
知名的美國硬碟廠商希捷科技（Seagate Technology）宣布關閉位於大陸蘇州的工廠，並裁員2000人。分析指出，隨著個人電腦市場疲軟，希捷關蘇州廠反映硬碟產業受到巨大衝擊。
綜合每日經濟新聞及澎湃新聞報導，希捷科技（蘇州）有限公司11日發布公告表示，出於持續優化運營效率的考慮，根據董事會決議，希捷不得不做出提前解散中國大陸蘇州工廠的決定。
對於關廠的原因，公告表示，本次提前解散蘇州工廠，是希捷繼續縮減全球生產規模、以更好地適應現在及未來市場需求的措施之一。
員工早在7日就收到工廠將關閉的通知，要求員工在11到18日辦妥離職手續，公司會支付賠償金。
報導指出，去年7月希捷就宣布進行全球業務重組，包括減少員工總數。預計至2017會計年度結束前，希捷科技將裁員約6500名員工，占全球員工總數的14%。關閉蘇州工廠正是這個裁員計劃中的一部分。
希捷科技在中國大陸有蘇州和無錫兩家工廠，曾是江蘇省出口規模最大的加工企業。
報導指出，希捷蘇州工廠生產的硬碟主要應用在個人電腦（PC）中，由於近年來PC市場持續疲軟，希捷的業務受到巨大的衝擊。1060114
(中央社)
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