時代力量黨慶 李登輝親筆信祝賀

時代力量今天舉辦黨慶餐會，前總統李登輝透過親筆信表達祝賀，他在信中說，每一個世代都需面對困境，堅定信念，克服障礙，讓自己足以承擔責任，創造屬於新時代的新時代力量。

時代力量今天舉辦2週年黨慶餐會，包括親民黨秘書長劉文雄、立法院秘書長林志嘉、李登輝基金會秘書長王燕軍、國會觀察基金會姚立明等人，皆受邀出席。

李登輝透過親筆信表達祝賀之意，他在信中表示，由於近日天氣多變化，不克前往，特委由王燕軍前往祝賀，並以此函，與各位先進共勉；年輕人的未來就等同於國家的未來。同樣的，年輕人遭遇的困境就是國家社會的危機。

他說，每一個時代、每一個世代，都有需要面對的困境，以及期待的未來，堅定信念，全心全力，以正面態度去面對，鍛鍊自己，克服障礙，讓自己足以承擔責任，創造屬於新時代的新時代力量。

李登輝表示，台灣，這個蒙受上帝寵愛的美麗小國，「第二次民主改革」正要起步，推動「國家正常化」工作刻不容緩。未來，呼籲全民共同擘劃「憲政改革」藍圖，讓民主台灣能夠永續存在。

他說，於此，再次感謝大家的邀約，敬祝黨務昌隆，一切平安，新年快樂。1060114

(中央社)