柯文哲是否連任 姚立明：看時力挺不挺

我要評比

國會觀察文教基金會董事長姚立明今天表示，台北市長柯文哲要連任要看時代力量挺不挺；他也說，前副總統吳敦義會當選國民黨主席。

時代力量今天舉辦2週年黨慶餐會，姚立明受邀出席，並上台致詞，他被餐會主持人鄭弘儀問到前行政院長張善政會不會選台北市長時，姚立明說，他不知道。

鄭弘儀又問，柯文哲連任會不會成功？姚立明則說，柯文哲是否能連任，要看時代力量有沒有挺，並認為柯文哲當初靠白色力量當選，現在也要結合公民力量與進步勢力的支持。

此外，鄭弘儀也問，國民黨主席誰會當選，姚立明則是說，吳敦義，毫無懸念。1060114

(中央社)