年金改革座談最終場登場 下週全國大會
國家年金改革國是會議東區會議今天登場，行政院人事行政總處人事長施能傑表示，下週將舉辦年金改革國是會議全國大會。
他說，4場分區座談意見會納入大會參考，由相關部會提法律草案送立法院審議。
總統府國家年金改革委員會為讓各界充分表達意見與審慎評估各項改革備選方案，以尋求改革共識，自去年12月31日起在全國北中南東辦4場分區座談，下午在台東市進行東區座談是最後一場，主持人施能傑開場致詞時感謝各團體代表及專家參與。
施能傑說，4場分區座談會議結束後，緊接著就是21日、22日辦全國大會，4場座談意見會納入大會參考，討論完後各部會再據大會意見提修正法案草案，送立法院審議完後啟動年金改革。
他說，4場分區座談寶貴意見，使全國大會將有更好討論基礎，希望年金改革達永續目標。
目前東區座談進入意見交流時間，每位代表發言3分鐘，預計座談時間將進行約3小時。1060114
(中央社)
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