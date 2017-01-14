捐熱血送牛排 中市府社會局邀民做公益
台中市政府社會局與金格珠寶銀樓，今日聯合舉辦捐血送免費牛排餐券活動，在台中公園廣場及捐血站等地點同步展開，目標籌募2500袋血液；市府社會局副局長陳坤皇也到場響應活動，呼籲更多愛心人士在寒冷的天氣中，一起捲袖捐熱血。
社會局陳副局長感謝金格珠寶銀樓平日即相當關心台中市愛心食物銀行，時常捐贈罐頭、肉鬆、尿布及奶粉等物資，嘉惠許多弱勢家庭，他並肯定金格與市府合作舉辦大型募血活動，幫助更多有需要的人。
社會局表示，每年冬天寒流來臨，民眾捐血意願也跟著降低，加上捐血來源最多的學校放寒假，農曆年前夕民眾也忙著準備過年，導致每年過年期間募血困難的窘境，因此希望藉由舉辦捐血活動增加醫療用血。
金格珠寶銀樓董事長吳中庸表示，看到這麼多人來響應捐血做善事，真的非常高興，他並提供3000份「赤鬼炙燒牛排免費餐券」給捐血成功的民眾。
金格珠寶銀樓指出，其實捐血的好處很多，不僅達到捐血救人的目的，更可以了解個人身體狀況及促進新陳代謝，可說一舉多得；在寒冬缺血的時刻，希望以愛心無價的使命感，積極回饋社會，也藉此鼓勵更多人加入做好事的行列。
(中時)
關鍵字：捐血、台中市政府社會局、金格珠寶銀樓、赤鬼炙燒牛排免費餐券
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