英政府支持下 日產將在倫敦首測自駕車LEAF

日產的電動車LEAF，將在二月在倫敦進行無人駕駛的路面測試。（圖/Nissan官網）

在英國政府的大力支持下，日系汽車大廠日產集團（Nissan）決定，將選定旗下電動車LEAF，在倫敦進行歐洲地區首次自動駕駛的道路測試。日前英國政府祭出優惠，吸引願意在英國設廠研發自動駕駛車的廠商，不僅提供廠房土地，更將協助廠商在全球市場推廣，期望在2025年前達成9,000億英鎊（約35.2兆台幣）的產值。

據路透社（Reuters）報導，剛在美國消費性電子大展（CES）推出新款LEAF電動車，日系大廠日產日前宣布，最快將在2月份，於英國首都倫敦進行歐洲第一次自駕車的道路測試。繼特斯拉（Tesla）和谷歌（Google）之後，日產於去年（2016）9月也正式投入自動駕駛技術研發的行列，目前該技術交由位於橫濱（Yokohama）的廠區研發，同時也是LEAF電動車的生產地。日產歐洲區主席威爾柯克斯（Paul Willcox）表示，「未來新款的自動車將在英國本地生產與設計，我們將在倫敦街頭向民眾展現日產最新的LEAF自駕車。」

日產推出的LEAF電動車，是目前全球最暢銷的電動車。（圖/Nissan官網）

日產LEAF電動車測試。

隨著石化燃料和環保議題開始影響汽車業，電動車成為各家車廠搶佔未來市場的必爭之地，日產汽車在2010年以旗下小車Tiida為模型，研發改造成新型的純電動車，命名為「LEAF」，並陸續向全球進行銷售，目前已在至少46個國家與地區販售，成為當前最暢銷的電動車。目前LEAF電動車由日本橫須賀追濱、美國田納西州（Tennessee）和英國桑德蘭（Sunderland）3個工廠生產，並在大陸發行同款副品牌啟辰晨風（e30），藉此擴大其在中國電動車市場上的市占率。

(中時電子報)