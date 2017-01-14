阿瑪斯號恐重演？環署：減少擱淺是首要之務

去年接連發生數起大型船舶擱淺，甚至造成汙染的事件，讓中山大學海洋環境及工程學系教授楊磊投書媒體，指政府應變能力不增反減，憂心阿瑪斯號事件重演。環保署今（14）日回應，海上應變除汙作業遠高於陸上，重點仍在從源頭管理，減少擱淺事件。

楊磊指出，2001年發生「阿瑪斯號溢油事件」，讓我國制定「海洋溢油污染緊急應變計畫」，但16年過去了，政府相關業務人員未能適時接受訓練、溢油應變資材設備的老舊而不及汰換，加上培訓演練計畫的流於應付而不切實際，致使我國在海洋溢油污染應變方面的能量，不見增強反退。

環保署水保處指出，我國海岸線長度、環境特性豐富多樣，採取「輕裝在前、重裝在後、分散配置、逐級動員」的運作方式，然而，發除了預為備置足夠的專業除污人力及設備器材之外，如何從源頭做好管理，減少船舶擱淺事件更是首要之務。

另外，文中指出，地方採購設備，因惡性競爭低價搶標下，影響品質，環保署也回應，已逐年編列預算補助各縣市環保局及海洋局，購置設備器材，將研議制訂採購共同供應契約，以杜絕廠商的削價競爭，提升採購品質。

(中時)