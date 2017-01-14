金門馬》衝著它來… 首日高粱準備7貨櫃

主辦單位首日準備7個貨櫃完賽禮贈送給金門馬完賽跑友。(林宋以情攝)

金門馬拉松首日賽程共計1.7萬名跑友參與。(林宋以情攝)

十年有成的金門馬拉松，今年以馬拉松周末嘉年華方式，打造史無前例「2日賽」，總參賽人數2.2萬人創下歷屆新高。金門馬除了著名的戰地風情，完賽紀念品金門高粱也讓不少跑友慕名而來，14日休閒組5公里、競賽組11.2公里共計1.7萬人與賽，主辦單位準備7個貨櫃紀念酒發放。

今年金門馬拉松休閒組5公里無須報名費，完賽還能領到金酒紀念完賽禮，光是紀念酒主辦單位就準備7個貨櫃在現場預備，賽後兌換紀念品排了長長人龍，未滿18歲的跑友則同樣有隨身碟完賽禮。

金門高中女將19歲楊郁萱則以49分14秒11.2公里封后。(林宋以情攝)

首日11.2公里呂允博以40分23秒奪男子總排冠軍，陳彥雄41分12秒亞軍，金門高中女將19歲楊郁萱則以49分14秒封后，她在男女總排位居第19。

15日則是重頭戲全馬以及半程馬登場，將在清晨7時鳴槍起跑，今年全馬、半馬人數5000人滿額，里約奧運馬拉松國手金門子弟何盡平、女將陳宇璿將參賽全馬，「玉兔女神」游雅君則將在半馬登場力拼今年世大運門檻。

(中時電子報)