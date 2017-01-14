印度劉德華為電影增肥又減肥 刷新票房

因電影「三個傻瓜」而讓台灣觀眾熟悉的印度巨星阿米爾汗，為新電影「Dangal」在短時間內增肥又減肥，辛苦有了代價，票房達新台幣近200億元，成為印度近年最賣座電影。

有「印度劉德華」之稱的阿米爾汗（Aamir Khan），為了飾演新作品「Dangal」中的摔跤教練，必須放棄帥氣形象，先在短時間內增肥28公斤到97公斤，接著又因為劇情需要再狂減25公斤，而且把肥碩的肚子再鍛鍊成8塊腹肌，導演稱讚他是個傑出而稱職的演員。

在這部電影的製片公司之一「UTV Motion Pictures」拍攝的過程紀錄和訪談影片中，阿米爾汗說，因為他是個演員，必須呈現演出角色的模樣，因此他努力增肥，但增肥後呼吸困難、行動無法便捷，之後又再因需要不斷進行重量訓練減肥。

不過，阿米爾汗這些努力都沒白費，根據寶萊塢票房分析師艾達希（Taran Adarsh）在推特（Twitter ）貼出的統計數據，「Dangal」最近在印度上映後的頭19天，票房收入就超過350億盧比（新台幣近175億元）。

此外，艾達希還說，「Dangal」在海外票房也有不錯斬獲，截至8日為止，這部電影海外票房收入達2647萬美元（新台幣近8.4億元），其中包括美國和加拿大的北美票房就有1100萬美元（新台幣近3.5億元）。

「Dangal」是一部體育傳記電影，改編自真人真事，阿米爾汗扮演的摔跤教練佛佳特（Mahavir Singh Phogat）在年輕時是職業摔跤選手，為生活放棄夢想，希望太太能生個兒子一圓他的摔跤夢，為印度贏得世界摔跤賽金牌，但誰料到，佛佳特的太太一連生4個都是女孩。

但在一次偶然機會，佛佳特訓練女兒吉塔（Geeta Phogat）成為印度首位參加奧運的女摔跤手，並在2012年世界摔跤錦標賽（World Wrestling Championships）中奪下銅牌，也讓佛佳特成為傳奇人物。1060114

(中央社)