5千元買4台鋼琴 新北兄弟檔下台南搶標

這台中古鋼琴在藏經閣僅拍賣500元，立刻被張姓兄弟標走。（程炳璋攝）

500元買走一台鋼琴，好划算。台南市環保局藏經閣成立14年，找志工將民眾不要的大型家具廢棄物整修一番，每月1次在藏經閣叫價拍賣，今年頭一天開市，就有一對張姓兄弟相準四台鋼琴，一早出手標走，每台得標價最低僅500元。

張姓兩兄弟來自新北市，兄弟檔兩家庭共生10個小孩，都還在念國小與幼稚園，小孩想學音樂卻苦於一台鋼琴價格太高，從網路得知消息，13日就先南下台南，14日一早就到現場等候，上午10時拍賣時間一到，立刻出手，四台鋼琴都以最低價標得，兩台各500元，兩台各2000元，花5000元買到四台鋼琴，正好給孩子學音樂。

環保局從各地收到四台中古鋼琴，經過技師檢查，只有部分毀損，琴線需要調音，就可正常彈奏，決定將鋼琴擦拭，原封不動推出拍賣。

張姓兄弟檔標得鋼琴後，僅需要找搬運工將鋼琴搬回北部，再找調音師修正琴音，就可使用。

張家兄弟檔經營布莊，兩家共生下10個小孩，有孩子正以電子琴學音樂，他們在網路看到消息，立刻南下搶標，14日一早在無人競標情況下，連續標得4台鋼琴，兩人直呼開心，喜孜孜的說剩下時間再來個台南半日遊。

藏金閣每月拍賣的各式二手家具及資源回收物品一直深受民眾喜愛，適逢歲末時節，民眾清出很多廢棄家具，台南市環保局呼籲民眾加強資源回收，讓垃圾減量達到最高效能，為我們自己的環境盡一份心力。

(中時)