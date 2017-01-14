5千元買4台鋼琴 新北兄弟檔下台南搶標
500元買走一台鋼琴，好划算。台南市環保局藏經閣成立14年，找志工將民眾不要的大型家具廢棄物整修一番，每月1次在藏經閣叫價拍賣，今年頭一天開市，就有一對張姓兄弟相準四台鋼琴，一早出手標走，每台得標價最低僅500元。
張姓兩兄弟來自新北市，兄弟檔兩家庭共生10個小孩，都還在念國小與幼稚園，小孩想學音樂卻苦於一台鋼琴價格太高，從網路得知消息，13日就先南下台南，14日一早就到現場等候，上午10時拍賣時間一到，立刻出手，四台鋼琴都以最低價標得，兩台各500元，兩台各2000元，花5000元買到四台鋼琴，正好給孩子學音樂。
環保局從各地收到四台中古鋼琴，經過技師檢查，只有部分毀損，琴線需要調音，就可正常彈奏，決定將鋼琴擦拭，原封不動推出拍賣。
張姓兄弟檔標得鋼琴後，僅需要找搬運工將鋼琴搬回北部，再找調音師修正琴音，就可使用。
張家兄弟檔經營布莊，兩家共生下10個小孩，有孩子正以電子琴學音樂，他們在網路看到消息，立刻南下搶標，14日一早在無人競標情況下，連續標得4台鋼琴，兩人直呼開心，喜孜孜的說剩下時間再來個台南半日遊。
藏金閣每月拍賣的各式二手家具及資源回收物品一直深受民眾喜愛，適逢歲末時節，民眾清出很多廢棄家具，台南市環保局呼籲民眾加強資源回收，讓垃圾減量達到最高效能，為我們自己的環境盡一份心力。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。