MLB》這樣看 穆西納應該進名人堂
美國棒球名人堂最新一批成員將在下周揭曉，大聯盟官網以「獲獎分數」（Awards Score）來評比2017年的34位候選人，「類固醇年代」的兩大指標人物克萊門斯、邦茲毫無疑問的盤踞前2名，第3位則是已第4年候選的「紳士強投」穆西納。
官網這項評比的標的為賽揚獎與年度MVP票選，曾經獲獎可得10分，在票選中擠入前10名者，得分則依名次依序遞減，第10名就拿到1分。
擁有7座賽揚獎的克萊門斯，與7座國聯MVP的邦茲，在這個評比分別拿下131分與110分，高居前2名。但兩人最大問題還是扯上禁藥，儘管得票率逐年攀升，至少今年過關還不太可能。
相較之下，「穆帥」以56分比下49分的曼尼拉米瑞茲、40分的葛瑞諾（Vlad Guerrero），則再次證明他最為人津津樂道的穩定口碑。畢竟他從1992到2001年的10年間，只有兩季賽揚獎票選沒擠入前6名。
尤有甚者，穆帥是整個大聯盟生涯都待在有「火藥庫」之稱的美聯東區，還能投出這麼穩定的成績。然而，穆帥的穩定就是少了那一點激情，特別是讓美國棒球作家協會（BBWAA）資深會員投下選票的動力，去年得票率43％，今年恐怕還無法跨過7成5的當選門檻。
以「獲獎分數」來看，若得分前3名的克萊門斯、邦茲和穆西納都落選，今年名人堂新會員恐怕要掛零了！除非投票人考慮另一個也是穩定但不突出的好手、快腿外野手雷恩斯（Tim Raines），畢竟今年已是他10年候選資格的最後1年。不過他的獲獎分數僅15分，在今年的候選人中只能排在第15位。
(中時電子報)
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