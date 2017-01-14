靜宜大學「食材登錄平臺」獲教育部全國楷模獎

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靜宜大學全面推動「校園食材登錄平台」，榮獲教育部頒發全國「楷模獎」殊榮！（陳世宗攝）

靜宜大學為讓全校師生吃的健康、食得安心！啟動「安心吃」餐飲衛生管理機制引進優良廠商，全面推動「校園食材登錄平台」，獲教育部頒發全國「楷模獎」殊榮！校內28家美食攤商，每天銷售多達728道菜色的食材來源全看得見，並由「食安青年軍」與學生膳食委員，為校內外飲食衛生安全把關。

靜宜校長唐傳義說，校方創新推動「放心動」、「安心吃」及「善心活」的3心運動；其中「安心吃」以營造校園飲食衛生安全環境，讓師生食得安心、吃得健康為目標。並推動安全食材、輔導生產履歷及溯源餐廳認證，帶領學生參與學以致用，成為培育人才的新場域。

教育部為建置校園食安預警通報機制，推廣校園食材登錄平臺登錄計畫，若發生食安問題，可快速追查疑似問題食品，是否侵入校園，採取防制管控措施快速下架。

105學年度首度舉辦登錄獎勵，靜宜大學以建立標準作業程序、控管食材源頭品質、善用學生團隊共同把關、連結校園網站及平均每日菜色登錄完整率達98％以上等優勢，獲得全國「楷模獎」的最高榮譽。

推動食材登錄平台的學務長吳惠如表示，由學務處專業的營養師針對校園內餐飲廠商展開食材登錄管理訓練，全校28家美食攤商每天所銷售超過728道菜色，都必須依規定上網登錄完整菜單照片、食材來源及供應商資料。

吳惠如說，靜宜大學成立「膳食委員會」，訂定「餐飲衛生管理辦法」，校內學生加入膳食委員會及衛生局「食安青年軍」行列，由老師帶隊到校內外餐飲店家執行衛生檢查，並提供專業營養諮詢服務。

值得一提的是，靜宜大學「食安青年軍」，透過任務分組每天到校內餐廳稽查，垃圾處理、生熟食區隔及庫房管理等項目都是稽察重點，「食安青年軍」所提出輔導改進建議，攤商都很重視並配合改善。參與的學生說，可將所學服務全校師生，不但增加實習機會，也很有成就感。

健康飲食也可以自己把關！靜宜並在校園設置多個大型「健康BMI」、「運動消耗熱量」及「手搖飲料熱量」等大型壓克力轉盤，隨時溫馨提醒師生培養正確飲食觀念及規律運動，將健康理念推廣至校園各個角落。此外，校園餐廳也自主推動健康、環保的用餐環境，推出「週一蔬食日」、「飲料無糖日」、「自備餐具」、「英文點餐日」等活動。

(中時)