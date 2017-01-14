林佳龍敲鑼宣示國家清潔周開跑
宣告台中市2017年國家清潔周活動啟動，環保局14日上午在霧峰區阿罩霧公園舉辦宣誓大會，共有21里的環保志工頂著小雨參加，市長林佳龍呼籲全民一起大清掃，要乾淨過好年，而市府推行空地綠美化政策有成，今年也將擴大舉辦。
拿起棒子、敲響銅鑼，在霧峰區21里環保志工見證下，林佳龍宣告今年國家清潔周正式開跑！緊接著，台中市各區區長與林佳龍也拿起掃把、夾子，呼籲家家戶戶利用舊曆年前除舊佈新的機會，加強打掃平常疏於維護的環境角落。
「垃圾不要放過年！」林佳龍表示，20至26日間，大家要將東西清出來，而除了大清掃，市府去年起也積極推動空地綠美化，首年編列6千萬經費，在全市共15公頃空地上栽種4萬5千棵樹木，今年則加碼編列1億元，此外，也增加清潔隊人力、服務，希望讓環境更好。
環保局指出，即日起至25日止，民眾可以直接向轄區清潔隊預約、排定大型廢棄家具的清運時間，此外，在春節期間的垃圾清運部分，除夕、大年初四皆採日間沿街收運垃圾，大年初一、初三則在全市647處定點定時收運垃圾，初二、初五停止收運垃圾。
(中時)
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