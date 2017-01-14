只有違規沒拒受檢 警察開單用錯理由 罰單撤銷
李姓男子遭控在泰山違規左轉遭警攔停卻落跑，員警並以他「拒絕停車接受稽查而逃逸」開出罰鍰3000元併記違規點數1點的罰單，李男不滿提出行政訴願。新北地院審理發現，李男違規左轉時確實沒看到員警攔停動作，據此撤銷罰單。
判決指出，李男在2016年7月23日15時46分時許，騎乘機車行經新北市泰山區泰林路和新北大道交岔路口時，未依標示、標線指示以兩段式左轉。
告發的陳姓員警指出，李男在泰林路停等紅燈，並在綠燈亮時直接左轉，他見狀就揮著指揮棒，吹哨子示意李男停車接受盤查，沒想到李男看也不看、頭也不回逕自騎車離去，他才根據車號開出這張「拒絕停車接受稽查而逃逸」罰單。
李男在法庭也坦承，當天確實違規左轉，但左轉時並沒看到員警攔停；陳姓員警也證稱，攔停時並未和李男眼神交會。
根據規定，攔停稽查時，若有拒絕查驗行駕照等文件、拒絕停靠路邊接受稽查、以消極行為不服稽查、以警報器、喊話器呼叫靠邊停車而不靠邊停車稽查取締而逃逸者，才構成「拒絕停車接受稽查而逃逸」要件。
承審法官認為，李男確實違規左轉，但他違規同時並無「拒絕停車接受稽查而逃逸」情形，陳姓員警據此告發並無理由，審結後撤銷罰單。
(中時)
關鍵字：罰單
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