恐怖片大法師作者布雷迪辭世 享壽89
奧斯卡得獎恐怖片「大法師」（The Exorcist）導演威廉佛瑞金今天宣布，同名小說作者兼電影編劇布雷迪（William Peter Blatty）已辭世，享壽89歲。
法新社報導，布雷迪寫過多本書，但招牌成就是1971年小說「大法師」，描述1名12歲女孩行為詭異，年輕神父發現她被惡魔附身。
這部小說曾被評論家嚴厲批評，但後來狂賣1300萬本，成為「紐約時報」暢銷排行榜17週冠軍，回顧起來被視為歷來最偉大的恐怖小說之一。
英國廣播公司（BBC）也報導，大法師1973年改編成電影，布雷迪為此贏得奧斯卡最佳改編劇本獎。他後來撰寫並執導續集1990年「大法師３」（The ExorcistIII）。
虔誠羅馬天主教家庭出身的布雷迪，昨天在馬里蘭州比塞大（Bethesda）住家附近的醫院過世，不過威廉佛瑞金（William Friedkin）今天才在社群媒體上宣布這起消息。
他說：「威廉彼得布雷迪，生前創造『大法師』、親愛的朋友兼兄弟昨天過世。」消息一出後引起恐怖文學圈一片哀悼。
作品暢銷超過3億5000萬本的恐怖大師史蒂芬‧金（Stephen King）推文：「威廉彼得布雷迪寫出我們這一代最偉大的恐怖小說，願安息。」
布雷迪的妻子維布羅特（Julie Alicia Witbrodt）告訴「華盛頓郵報」，布雷迪生前患有多發性骨髓瘤。（譯者：中央社盧映孜）1060114
(中央社)
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