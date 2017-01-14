桃猿盼機捷添便利 主場增設水療池

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職棒Lamigo桃猿隊今天在屏東球場春訓，領隊劉玠廷談到，農曆春節之後機場捷運通車，桃園主場交通更便利，而球團也將提升球員訓練設施，打造全新的水療池。

桃猿隊去年沒有打進季後賽，無緣三連霸，全年戰績墊底，劉玠廷今天在祈福儀式之後，對全隊講話，「去年成績不理想，新的球季球團各方面都有補強，大家一起把去年失去的討回來」。

不同於近兩年先在辦桃園開訓儀式再南下，桃猿隊今年直接在屏東開始春訓，另外找時間回北部辦活動。劉玠廷說，主要是配合機場捷運開通，會有搭配的活動。

劉玠廷說，過去球迷到桃園球場有3種主要交通方式，高鐵轉接駁車、開車、騎機車，之後多了機場捷運的選擇，票價與搭高鐵接近，但不怕球賽打得比較晚，也有利人潮疏散。

桃猿隊主場逐年進化，陸續增設「小飛機」升降舞台、戶外用餐區、LED帶狀螢幕等，今年球季則是提升選手的訓練設施。

劉玠廷表示，主場將有全新的重量訓練室、冷熱水療池，不再是傳統泡在「鐵桶」裡的水療方式，設備比較豪華，「我們有自己的主場，選手待在球場的時間很久，希望把這個家，弄得更舒服一點」。

至於去年底傳出與FOX體育台的電視轉播問題，劉玠廷說「商業內容不好多說，希望問題可以早日解決，不會讓球迷的權益受損」。1060114

(中央社)