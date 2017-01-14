遭印尼扣押台船長獲釋 即將返台
屏東琉球籍漁船「日連財16號」日前在印尼、菲律賓重疊海域遭印尼海軍扣押。在外交部及中華民國駐印尼代表處協助下，船長及輪機長獲釋，傍晚返台。
「日連財16號」去年10月12日疑似因在印尼經濟海域未攜合法文件捕魚，遭印尼海軍軍艦攔截。船上8名船員中，船長蔡雲明、輪機長蔡雲忠為中華民國籍，另有6名菲籍漁工。
中華民國駐印尼代表處官員表示，此案日前已進入印尼司法程序，處理過程中，代表處同仁持續與印尼海軍、船長及家屬保持聯繫，確保船長及漁工人身安全無虞，並確保他們得到公平對待。
官員表示，在駐印尼代表陳忠指示下，代表處同仁積極與印尼政府相關單位連繫，並關切台灣船長及輪機長安危，內政部移民署駐印尼秘書更遠赴雅加達2000公里外的萬鴉老（Manado）協助船長及輪機長返台程序。
代表處官員指出，印尼政府在處理此案過程中，代表處多次派員前往探視、關切，提供行政上必要協助，期間印尼也開庭多次，代表處保持與印尼政府順暢溝通，隨時掌握最新情形。印尼司法部門最後同意釋放船長蔡雲明及輪機長蔡雲忠。
這名官員表示，「人平安離開返家是我們的責任」，代表處只是盡本份幫助國人同胞。
官員說，印尼司法過程繁複冗長，從「日連財16號」被扣押到船長、輪機長獲釋，只花了3個月的時間，這的確相當快。今早印尼移民局官員也前往雅加達國際機場，協助台灣船長、輪機長返台相關程序。1060114
(中央社)
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