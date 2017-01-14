帶女子上摩鐵 警官昏迷送醫不治

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台中市警局1名派出所副所長和女性友人今天凌晨入住彰化市某汽車旅館，不過卻昏迷送醫不治，警方對此不願多談。

彰化縣消防局今天凌晨2時左右接獲1名女子報案指稱，有男子在彰化市1間汽車旅館疑似中風倒地，警消獲報趕到現場，將男子送醫急救。

這名副所長被送到醫院時已無生命跡象，急救後宣告不治。承辦此案的警方不願多談案情細節。

警方指出，和副所長同行的女性友人不是妻子，相關風紀問題交由台中警方處理。1060114

(中央社)