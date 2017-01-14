蔡總統過境舊金山 僑胞熱情相迎

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總統蔡英文出訪中美洲友邦回程過境美國舊金山，台灣僑胞在蔡總統下榻的飯店前歡迎，雖然入夜氣溫頗低，僑胞們高喊總統好，場面十分熱烈。

蔡總統下榻的凱悅飯店（Hyatt Regency）正門大廳懸掛中華民國與美國國旗，以及「歡迎中華民國（台灣）總統蔡英文女士蒞臨舊金山」的紅布條。

台僑手持台灣學生陳俊文設計的「Q版小英頭像」圖案，爭相在紅布條前合影，入夜的舊金山氣溫低於攝氏10度，不過約數百名台僑7時左右就陸續抵達蔡總統下榻飯店前。

蔡總統專機晚間約8時40分降落舊金山機場，9時15分許抵達凱悅飯店，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty），中華民國駐美代表高碩泰、駐舊金山台北經濟文化辦事處處長馬鍾麟等人，陪同蔡總統走進下榻飯店，她進入飯店前對在場採訪的媒體記者揮手致意。

蔡總統在舊金山過境期間，將參訪科技公司，出席亞洲．矽谷相關活動，並與僑胞午宴；訪團明天下午離開舊金山。1060114

(中央社)