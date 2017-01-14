強尼戴普安柏赫德 終於完成離婚
美國影星強尼戴普（Johnny Depp）與女星妻子安柏赫德（Amber Heard）數月來鬧得滿城風雨的離婚官司，今天終於塵埃落定。強尼戴普將支付700萬美元給女方。
路透社報導，洛杉磯郡高等法院（Los Angeles County Superior Court）今天公布的法庭文書詳列婚姻資產分配，以及53歲的強尼戴普先前宣布會付給30歲的安柏赫德的700萬美元；安柏赫德表示她會把錢捐給慈善單位。
安柏赫德去年5月訴請結束這段15個月的婚姻，數日後收到免於強尼戴普騷擾的暫時保護令。她在離婚官司中稱強尼戴普在整個婚姻裡暴力相向，最嚴重的是去年5月用手機砸她的臉，還打爛她公寓內許多物品；強尼戴普的律師則否認家暴指控，稱女方是趁機要錢。
強尼戴普的律師華瑟（Laura Wasser）今天說：「法院今天同意離婚，能在13號星期五這天得償所願，顯得特別幸運。」
離婚文件顯示，強尼戴普將可保有個人名下許多房地產，包括在洛杉磯、巴黎的資產及在巴哈馬的私人島嶼。他還保有超過40部的汽車與船隻，當中包括他的古董車與機車等珍藏。
安柏赫德則保有她2隻狗的監護權。她並說會把700萬美元離婚和解金，平均捐給洛杉磯兒童醫院和美國民權聯盟（ACLU）。
法院文件指出，強尼戴普目前已支付20萬美元，會在今年把剩餘的付完。
安柏赫德的律師歐唐納爾（Pierce O'Donnell）也稱讚官司底定，是對他當事人「超棒的一天，安柏想要的就只是離婚，現在她如願以償了」。1060114
(中央社)
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