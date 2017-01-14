陸廣鐵春運引進人臉辨識器 助驗票
中國大陸春運昨天拉開序幕。南方都市報今天報導，今年廣州鐵路春運引進高科技人臉辨識器替代人工驗票。
報導指出，在廣州南站一樓大廳實名認證程式區和深圳火車站東廣場進站通道設置了多台自助實名制驗證設備。
在檢驗過程中，旅客只需把身分證、車票疊在一起，通過第一道關卡，並在第二關前對準鏡頭「刷個臉」，便能完成票證人一致的驗證。
報導提到，「刷臉」通關基本在10秒內完成，最快可在5秒內完成，每分鐘通關7至9人，準確率98.7%。
這套自助實名制驗證系統對持他人身分證乘車者，辨識拒絕率100%，即使雙胞胎也可識別。1060114
(中央社)
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