1台鋼琴500元到手 買家直呼賺爆了

台南市環保局14日拍賣二手品，在無人競標下，一對兄弟以總額新台幣5000元買下4台鋼琴，其中兩台鋼琴僅各花500元。讓他們直呼賺爆了，即使再花2萬元運費都划得來。（台南市環保局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 106年1月14日

台南市環保局今天拍賣二手品，在無人競標下，一對兄弟以總額新台幣5000元買下4台鋼琴，其中兩台鋼琴僅各花500元。讓他們直呼賺爆了，即使再花2萬元運費都划得來。

這對張姓兄弟在網路上看到台南市環保局「藏金閣」要拍賣的二手品，相中鋼琴，昨天特地南下，今天清晨在寒風中提前半小時到場排隊，「藏金閣」7時30分一開門，兩人就直奔鋼琴區，取得第一張標單。

張姓兄弟先是檢查準備拍賣的6台鋼琴鍵盤、外觀及音質，確認要購買的鋼琴後，待10時一開賣，在人潮未聚集、無人競標下，一口氣買下4台鋼琴，其中2台各花500元，2台各2000元。

張姓兄弟說，他們來自新北市，因家中有10個小孩，全就讀幼稚園及國小，他們相中這些鋼琴，想讓小孩學習，生怕被別人搶先買走，拍賣前夕就住在附近民宿，待「藏金閣」一開門就立刻檢查搶購。

他們說，就算到玩具反斗城購買玩具，隨便1件也都要1000多元，他們只用5000元就買到4台鋼琴，簡直是賺爆了，就算再花2萬元把鋼琴運回新北也划得來。

其他人看到張姓兄弟以迅雷不及掩耳方式買下4台鋼琴，也是嘖嘖稱奇。但其他2台鋼琴乏人問津。環保局表示，這6台鋼琴都是回收品，擦拭乾淨後直接拍賣，拍賣前未調音，儘量保持物品原狀。

環保局共拍賣約200件二手品，賣出98件，除鋼琴外，檜木五斗櫃、菜櫥、鑲花相框及檜木香塊，也相當受到青睞，共進帳33萬餘元。1060114

(中央社)