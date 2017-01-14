郝龍斌：並非選舉才爭取黃復興支持

參選主席選舉的國民黨副主席郝龍斌今天表示，因在眷村長大，與黃復興黨部的成員都有深厚感情，並非選舉才爭取支持，「我本身就是大家庭一分子」。

媒體報導，高齡97歲的郝柏村日前還寫了一篇「黃復興黨部的源流」給郝龍斌閱讀，讓郝龍斌更了解黃復興。

郝龍斌今天到新竹市參加「眷村年菜好味道」活動，與眷村民眾互動，不少人看到他忽然現身，又驚又喜，搶著握手、拍照，也有不少眷村民眾給予鼓勵，高喊「郝龍斌加油」。

面對媒體詢問有關爭取黃復興黨部選票，他表示，因為在眷村長大，跟黃復興黨部成員都有非常深厚的感情，並非因為選舉才爭取黃復興黨部支持，強調自己本身就是大家庭一分子，認為這是他獲得認同的原因。

郝龍斌日前接受廣播專訪時也提到，他與黃復興有很深淵源，並瞭解他們對黨及國家的期望，過去幾個月拜訪眷村，他都獲得接納，也認為他與競爭對手、國民黨主席洪秀柱都較能獲得黃復興黨部支持，仍須繼續努力。1060114

(中央社)