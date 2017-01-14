新北消防競技賽 展現堅實救災能力

新北市消防局今舉辦消防人員競技大賽，展現消防員救災時團隊合作精神及堅實救災能力。（消防局提供）

慶祝119消防節，新北市消防局今特別慶祝婦宣隊成立17周年，肯定婦宣隊的辛勞付出。（消防局提供）

新北市今天在二重疏洪道中央運動公園舉辦「新北119消防節暨消防人員競技大賽」，邀請市長朱立倫主持並為首次消防人員競技大賽鳴槍開賽，同時也找來藝人林葦茹擔任今年的消防大使，會同消防宣導六小福、犀牛哥，為一年一度的盛事揭開序幕。

消防局指出，過去一年中，新北市不僅於六都災害防救業務訪評、消防業務評鑑及防救災演習均榮獲全國第1名殊榮，創下6連霸傲人紀錄，也在防災、減災及救災工作上屢有建樹。

朱立倫藉由這次活動感謝平時默默付出的消防、義消、婦宣、志工及民間團體，肯定大家的一年來的辛勞付出，同時為增添活動的風采及豐富性，今年消防局也合併辦理「表揚消防、義消楷模及各績優人員」、「婦宣隊成立17周年慶」、「119消防節宣導活動」及「消防家庭日」，藉此促進消防團隊融合發展，並增加全國人民及社會各界對於各項災害防救工作關注。

首次的消防競技大賽，消防局參考國內外各種消防競賽活動，巧妙結合消防人員應具備的各項救災技能，包括個人救災戰技、消防車操及水兵橫渡救援等，除了展現消防人員救災時團隊合作精神及堅實救災能力，更宣示市府為守護這塊土地安全，無與倫比的決心。

此外，消防局說，這次活動更以「消防大家庭」概念，加入時下流行的「野餐」元素，由朱立倫親自示範輕食製作，並邀集平時因工作繁忙而彼此相聚時間較少的消防眷屬們一同參與園遊會，參加各項消防與廉政闖關遊戲，讓民眾在活動中認識消防工作及平時防災準備。

(中時)