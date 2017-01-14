爭取黨員支持 郝龍斌走訪新竹縣市
參選主席的國民黨副主席郝龍斌今天走訪新竹縣市地區，除出席眷村年菜活動、海陸退伍軍人協會大會，也拜會國民黨竹市黨團，盼爭取黨員支持。
郝龍斌表示，他在眷村長大，這次在「眷村年菜好味道」活動上遇到很多叔叔、伯伯跟好朋友們齊聚做眷村菜，讓他想起小時候的熟悉味道，並強調眷村文化是台灣很重要的文化，感謝大家的努力付出。
他也說，國民黨最重要的支持力量就是眷村長輩與好朋友們，此次他參選國民黨主席，希望大家能支持他、幫助他，有機會帶領國民黨「重返執政」。
針對請辭國民黨副主席的詹啟賢可能參選國民黨主席，且會獲得鴻海集團董事長郭台銘支持，郝龍斌說，重要的不是誰支持誰，而是能爭取到多少支持者來支持國民黨，而今天到新竹市參加眷村文化節，眷村的好朋友都很支持他，感到非常高興。
對於接下來的主席選舉行程，他指出，選舉最重要的就是多接觸支持者，多傾聽他們的聲音、瞭解他們的問題，藉此讓大多數支持者認同國民黨的方向與路線，並爭取勝選。
郝龍斌今天上午到新竹市參加「眷村年菜好味道」，與眷村民眾互動；中午則到新竹縣芎林鄉出席新竹縣海軍陸戰隊退伍軍人協會第四屆第一次會員大會；下午再拜會新竹市議會國民黨黨團，盼獲新竹地區黨員們的支持。1060114
(中央社)
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