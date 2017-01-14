光田護理之家歲末圍爐 重溫柑仔店場景
台中光田綜合醫院附設護理之家今天舉辦歲末圍爐活動，為了讓阿公阿嬤回味年輕時光，5樓休息室特別布置成柑仔店場景，讓阿公阿嬤想起小時候到柑仔店買零食的美好記憶。
年關將屆，光田綜合醫院附設護理之家今天舉辦歲末圍爐活動，同時歡慶護理之家10歲生日，特別將5樓休息空間布置成阿公阿嬤熟悉的火車站及柑仔店場景，讓阿公回憶起年輕時每天搭火車有車掌小姐陪伴的美好記憶；阿嬤則想起過去受父親寵愛到柑仔店買零食的甜美時光。
「以前每天搭第二班火車到台中上班，搭了20年」」因中風失能的80歲趙爺爺過去上班時，天天從彰化坐火車到台中，為了能在上班時間準時抵達公司，他清晨就得出門，由於早班車乘客不多，讓他印象深刻的就是天天在車廂服務的車掌小姐，他笑稱，車掌小姐每天都很親切服務大家，甜美的微笑讓所有乘客擁有一整天好心情。
罹患失智症的81歲蔣阿嬤有9個兄弟姊妹，過去的年代重男輕女，也不流行高學歷，因此姊妹中只有她因好學而擁有國小學歷，被父親視為掌上明珠，呵護備至，經常帶她到柑仔店買零嘴，在物資貧乏的年代，1塊餅乾、1顆糖果都是爸爸滿滿的愛。
光田護理之家指出，住在護家的長輩每逢佳節想家情緒濃，尤其是失智者記憶力不好但行動方便，常將過去記憶與當下生活重疊，譬如過去有搭公車、火車習慣，在護家生活時就要求照服員帶他去搭車返家，或要求外出買年貨，對此護理之家透過情境布置，讓阿公阿嬤再度回到熟悉的火車站或柑仔店情境中，與其個人的記憶連結，有效穩定長輩情緒，也是護理之家很有意義的10歲生日禮物，再結合一年一度圍爐活動，讓長輩開心健康過年。1060114
(中央社)
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