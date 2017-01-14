春節將至 永和警加強宣導防搶、防竊

永和警分局召集轄內各所幹部及員警，提醒員警注意轄內可能發生宵小覬覦的場所巡邏勤務。（葉書宏翻攝）

永和警分局召集轄內各所幹部及員警，提醒員警注意轄內可能發生宵小覬覦的場所巡邏勤務。（葉書宏翻攝）

永和警分局召集轄內各所幹部及員警，提醒員警注意轄內可能發生宵小覬覦的場所巡邏勤務。（葉書宏翻攝）

春節將至，民眾多會利用假日及下班時間採買年貨，因此市場上的現金流也比較大，為了避免宵小覬覦，發生搶案或竊案，新北市永和警分局召集轄內各所幹部及員警，提醒員警注意轄內可能發生宵小覬覦的場所巡邏勤務，並利用勤務向民眾宣導防搶防竊的觀念，以保護民眾的安全，讓民眾安心過年。

永和警分局表示，106年加強重要節日安全維護工作（原名稱為春安工作）自1月19日下午10時起至2月2日0時止，為期15天，為加強永和地區春節期間的治安、交通及為民服務等工作，希望藉由本次會議，強化員警執法的技能與決心，全面加強各項防範措施及勤務部署，以達成「專業執法、真誠服務」之目標。

重要節日安全維護工作專案，三大重點工作為「治安平穩」及「交通順暢」及「服務熱心」，工作內容包含有設立機動派出所貼近服務民眾、協助民眾舉家外出旅遊(返鄉探親)住居安全維護工作、幫助失蹤人口返家團圓、提領鉅款護鈔服務、結合民力服務社區等多項為民服務工作，讓民眾安心過好年。

永和警分局長葉爾煙強調，治安工作是員警的首要任務，因此針對上級交付的各項治安工作，分局員警應保持專注，勿因為年節來臨，放鬆戒心，更應針對轄內治安顧慮熱點，如金融機構、超商及市場等，加強各項勤務，以保護民眾的生命、身體、財產安全，讓市民過一個平安快樂的農曆年。

(中時)