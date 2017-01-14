又是酒駕惹禍！台中2車對撞3人受傷
32歲的周姓男子，今天凌晨酒後駕駛豐田Camry轎車，不知何故與張男駕駛的三菱箱型車發生對撞！警方指出，周男轎車的車頭全毀、安全氣囊爆開，兩車3人送醫後都無生命危險，肇事原因正由警方進一步深入調查中。
警方指出，今天清晨5時多，周男疑似酒後開著銀色Camry轎車行經西屯區西屯路二段與華美西街口，不知何故與59歲張男駕駛的箱型車發生對撞，強大撞擊力造成自小客車車頭全毀，箱型車則前保桿與前檔玻璃受損。
附近民眾指出，被激烈強大的撞擊聲嚇壞，急忙向警消報案！消防局獲報派遣救護車到場，將3人送醫救治，幸3人都僅有擦挫傷，周男因頭暈疑有腦震盪住院觀察。
警方表示，員警在轎車內聞到濃濃的酒味，周男經抽血酒測換算呼氣值達每公升0.93毫克，詳細肇事原因？正由警方進一步調查處理釐清中。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。