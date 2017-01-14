又是酒駕惹禍！台中2車對撞3人受傷

我要評比

銀色Camry轎車與箱型車對撞，車頭全毀，箱型車則前保桿與前檔玻璃受損。（警方提供）

32歲的周姓男子，今天凌晨酒後駕駛豐田Camry轎車，不知何故與張男駕駛的三菱箱型車發生對撞！警方指出，周男轎車的車頭全毀、安全氣囊爆開，兩車3人送醫後都無生命危險，肇事原因正由警方進一步深入調查中。

警方指出，今天清晨5時多，周男疑似酒後開著銀色Camry轎車行經西屯區西屯路二段與華美西街口，不知何故與59歲張男駕駛的箱型車發生對撞，強大撞擊力造成自小客車車頭全毀，箱型車則前保桿與前檔玻璃受損。

附近民眾指出，被激烈強大的撞擊聲嚇壞，急忙向警消報案！消防局獲報派遣救護車到場，將3人送醫救治，幸3人都僅有擦挫傷，周男因頭暈疑有腦震盪住院觀察。

警方表示，員警在轎車內聞到濃濃的酒味，周男經抽血酒測換算呼氣值達每公升0.93毫克，詳細肇事原因？正由警方進一步調查處理釐清中。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)